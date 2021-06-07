***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 07/06/2021 tarihinde toplanıp aşağıdaki kararları almıştır. 1.Şirketimizin mevcut Esas Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesi (Yönetim Kurulu ve Süresi) tahtında (A) Grubu paylara yönetim kurulunda aday gösterme imtiyazı tanınmakta ve yönetim kurulu üyelerinin tamamının (A) Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçileceği kabul edilmektedir. Söz konusu aday gösterme imtiyazının kabul edilmesini ihtiva eden Esas Sözleşme tadiline ilişkin genel kurul kararı 25.10.2010 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve 01.11.2010 tarihli ve 7680 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Dolayısıyla, Şirketimiz (A) Grubu paylarına tanınan yönetim kurulunda aday gösterme imtiyazı, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun madde 28/2 uyarınca müktesep hak sayılmamakta olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") madde 360/1 uyarınca yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde tadil edilmesi hasıl olmuştur. 2.Bu kapsamda Şirketimiz, ile Esas Sözleşme'nin tadil edilmesine ilişkin 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararını 01.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurmuş olup, gerçekleştirilmesi planlanan Esas Sözleşme tadili tasarısı ile birlikte (A) Grubu paylara tanınan imtiyazın TTK madde 360/1 hükmü uyarınca yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşmayacak şekilde belirlenmesi hedeflenmedir. 3.Halka açık şirketlerin mevcut imtiyazlarının kapsamını değiştirmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") madde 23 kapsamında önemli nitelikte işlem olarak kabul edilmiştir. SPKn madde 23 çerçevesinde çıkarılan II-23.1 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Tebliğ") madde 15/1'de belirtilen önemli nitelikteki işlemler için ayrılma hakkının doğmayacağı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiştir. Tebliğ madde 15/1 (a) uyarınca, mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan işlemler de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ayrılma hakkının doğmadığı haller arasında sayılmıştır. 4.Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Esas Sözleşme tadili işlemi, TTK madde 360/1 hükmü ile uyum sağlama amacıyla gerçekleştirilecek olması nedeniyle Tebliğ madde 15/1 (a) uyarınca ayrılma hakkı doğmadığı hal sayılacaktır. 5.Bu kapsamda, Tebliğ madde 15/2 uyarınca Esas Sözleşme tadili işlemi kapsamında ayrılma hakkı doğmadığına ve Tebliğ madde 15/3 uyarınca işbu Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940679BIST