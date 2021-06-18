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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.06.2021 15:36



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

18.06.2021 tarihinde yapılan Şirketimiz Genel Kurulunda onaylanan Bağış ve Yardım Politikası ekte sunulmuştur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943056


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Tam 3.287 3.374 10,59  
Yarım 1.589 1.632 5,12  
Çeyrek 797 816 2,56  
Gümüş.Ons 25,96 25,98 0,06  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 0,03  
B. Petrol 72,98 72,98 -0,12  
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