***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2021 15:36
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.06.2021 tarihinde yapılan Şirketimiz Genel Kurulunda onaylanan Bağış ve Yardım Politikası ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943056
BIST
17:031.398
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -16,65
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
17:038,7404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0211
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:0310,3814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0161
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:03498,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,98
|Açılış
|: 498,12
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:03
|IDGYO
|6,05
|1.365.177
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.295.403
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.915.009
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.328.424
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|10.995.493
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,15
|20.050.037
|% -5,38
|
|THYAO
|14,48
|1.276.099.004
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,08
|737.036.715
|% -1,89
|
|GARAN
|8,22
|726.783.440
|% 0,37
|
|EREGL
|17,93
|610.892.590
|% -4,17
|
|KRDMD
|6,88
|497.237.472
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,08
|737.036.715
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,16
|323.979.873
|% -0,46
|
|GARAN
|8,22
|726.783.440
|% 0,37
|
|THYAO
|14,48
|1.276.099.004
|% -1,23
|
|KRDMD
|6,88
|497.237.472
|% -4,04
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7358
|8,7404
|% 0,24
|
|Euro
|10,3712
|10,3814
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0664
|12,1269
|% -0,33
|
|Frank
|9,4478
|9,5047
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3249
|2,3366
|% 0,30
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-1,31
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|11,00
|
|Tam
|3.287
|3.374
|10,59
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,12
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,98
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|72,98
|72,98
|-0,12
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 62 kaybederek (% -1.02 ) 1, 510
-
17:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
17:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, GARAN
-
17:17XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 11, 102.00 milyon TL de
-
17:17KRDMA
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 251, 945 adet işlem