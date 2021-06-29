***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2021 17:21
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 29.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin dört üyeden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komite Başkanı- Demet Özdemir- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi - Erdoğan Yılmaz- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi - Tolga Uğur - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi – Ebru Aktaş – İnsan Kaynakları ve Eğitim Direktörü
2. Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı – Demet Özdemir - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi – Erdoğan Yılmaz - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise üç üyeden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı - Erdoğan Yılmaz – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi - Demet Özdemir – Bağımsız yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi - Rıdvan Yurtsever – Teftiş Kurulu Başkanı
4. Bilgi Teknolojileri Komitesi'nin ise üç üyeden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.
Bilgi Teknolojileri Komite Başkanı – Galip Karagöz – Yönetim Kurulu Üyesi
Bilgi Teknolojileri Komite Üyesi – Hilal Aktaş - Bilgi Sistemleri Müfettiş Yardımcısı
Bilgi Teknolojileri Komite Üyesi – Bilal Asker – Proje Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944860
BIST