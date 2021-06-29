***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 29.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaSermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin dört üyeden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.Kurumsal Yönetim Komite Başkanı- Demet Özdemir- Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKurumsal Yönetim Komite Üyesi - Erdoğan Yılmaz- Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKurumsal Yönetim Komite Üyesi - Tolga Uğur - Yatırımcı İlişkileri YöneticisiKurumsal Yönetim Komite Üyesi – Ebru Aktaş – İnsan Kaynakları ve Eğitim Direktörü2. Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Denetimden Sorumlu Komite Başkanı – Demet Özdemir - Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiDenetimden Sorumlu Komite Üyesi – Erdoğan Yılmaz - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise üç üyeden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı - Erdoğan Yılmaz – Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiRiskin Erken Saptanması Komite Üyesi - Demet Özdemir – Bağımsız yönetim Kurulu ÜyesiRiskin Erken Saptanması Komite Üyesi - Rıdvan Yurtsever – Teftiş Kurulu Başkanı4. Bilgi Teknolojileri Komitesi'nin ise üç üyeden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.Bilgi Teknolojileri Komite Başkanı – Galip Karagöz – Yönetim Kurulu ÜyesiBilgi Teknolojileri Komite Üyesi – Hilal Aktaş - Bilgi Sistemleri Müfettiş YardımcısıBilgi Teknolojileri Komite Üyesi – Bilal Asker – Proje Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944860BIST