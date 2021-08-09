***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin " Eskişehir Yolu Mustafa Kemal Mah.Tepe Prime A Blok. K:2/34 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyette bulunan ANKARA ŞUBESİ "Via Twins Söğütözü Mah. 2177 Cad. N:10B İç Kapı N:173 Çankaya/Ankara" adresine taşınmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955833BIST