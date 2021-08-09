***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2021 10:24
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin " Eskişehir Yolu Mustafa Kemal Mah.Tepe Prime A Blok. K:2/34 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyette bulunan ANKARA ŞUBESİ "Via Twins Söğütözü Mah. 2177 Cad. N:10B İç Kapı N:173 Çankaya/Ankara" adresine taşınmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955833
BIST
10:261.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.442
En Düşük
1.437
10:268,6379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0223
|Açılış
|: 8,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6000
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8,6650
En Düşük
8,6105
10:2610,1695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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10:26486,24
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 486,54
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|Önceki Kapanış
|: 488,53
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489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler10:26
|SANKO
|11,35
|14.905.204
|% 9,98
|
|SAFKR
|10,28
|19.035.199
|% 9,95
|
|TGSAS
|14,06
|5.066.880
|% 9,93
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|DAGI
|3,90
|13.782.077
|% 9,86
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|IDGYO
|5,27
|15.153.231
|% 9,56
|
|EDIP
|3,99
|831.317
|% -9,93
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
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|DAGHL
|16,15
|7.802.006
|% -5,28
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|DNISI
|12,51
|2.562.932
|% -4,87
|
|ISBIR
|4.760,20
|223.729
|% -4,80
|
|SISE
|8,21
|324.377.474
|% 2,63
|
|GARAN
|9,30
|260.861.715
|% 0,76
|
|GENIL
|13,51
|218.499.656
|% 3,92
|
|AKBNK
|5,49
|124.254.260
|% 1,10
|
|FROTO
|177,90
|100.857.878
|% 0,34
|
|SISE
|8,21
|324.377.474
|% 2,63
|
|GARAN
|9,30
|260.861.715
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,47
|63.770.901
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,49
|124.254.260
|% 1,10
|
|GENIL
|13,51
|218.499.656
|% 3,92
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6345
|8,6379
|% 0,26
|
|Euro
|10,1648
|10,1695
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,9807
|12,0407
|% 0,54
|
|Frank
|9,4231
|9,4798
|% 0,48
|
|Riyal
|2,3025
|2,3140
|% 0,52
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-13,43
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-1,81
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-2,00
|
|Tam
|3.229
|3.309
|-40,92
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-19,79
|
|Çeyrek
|783
|800
|-9,89
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,66
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,91
|68,91
|-1,79
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