***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Cumhuriyet Bulvarı N:99/19 Konak/İzmir" adresinde faaliyette bulunan İZMİR ŞUBESİ "Folkart Time Kazımdirik Mah. 296 Sok.N:8 İç Kapı N:504 Bornova/İzmir" adresine taşınmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961160BIST