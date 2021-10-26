***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2021 09:37
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyetinde bulunma talebi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972329
BIST
18:051.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
0
En Düşük
0
18:059,5731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0114
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6255
En Düşük
9,5510
18:0511,1154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0218
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,1800
En Düşük
11,0919
18:05556,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,31
|Açılış
|: 556,64
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
555,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARENA
|9,47
|15.699.167
|% 0,00
|
|BAYRK
|8,03
|16.124.846
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,17
|20.676.261
|% 0,00
|
|BIMAS
|61,45
|555.264.098
|% 0,00
|
|EDIP
|3,96
|34.264.057
|% 0,00
|
|ARENA
|9,47
|15.699.167
|% 0,00
|
|BAYRK
|8,03
|16.124.846
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,17
|20.676.261
|% 0,00
|
|BIMAS
|61,45
|555.264.098
|% 0,00
|
|EDIP
|3,96
|34.264.057
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% 0,00
|
|SASA
|29,38
|1.121.775.227
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,00
|
|THYAO
|14,28
|1.064.841.017
|% 0,00
|
|SISE
|8,58
|968.357.913
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|440.425.902
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,54
|837.629.120
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5671
|9,5736
|% -0,11
|
|Euro
|11,1078
|11,1177
|% -0,18
|
|Sterlin
|13,1819
|13,2480
|% 0,24
|
|Frank
|10,3915
|10,4541
|% 0,15
|
|Riyal
|2,5528
|2,5656
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-2,45
|
|Altın Gr.
|557
|557
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,19
|85,19
|0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59JANTS
Yüzde 4.54 oranında artışla 58.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 845, 824 adet işlem
-
17:58TGSAS
Yüzde 6.56 oranında artışla 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 120, 991 adet işlem
-
17:57DMSAS
Yüzde 4.07 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 028, 014 adet işlem
-
17:56GRNYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 559 adet işlem
-
17:55DARDL
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 928, 491 adet işlem