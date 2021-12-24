***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2021 20:32
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 24.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince
Hisse edindirme programı kapsamında, Çalışanlara Hisse Opsiyonu Verilmesi Sözleşmesinde belirtilen şartlara tabi olmak üzere 225 (ikiyüzyirmibeş) Şirket çalışanına sermaye artırımı sonucunda çıkarılacak paylar üzerinde kullanılmak üzere yıllara göre ekteki fiyat ve tutarlarda pay alım opsiyonu verilmesi kararı alınmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986104
BIST
18:051.891
En Yüksek
|Değişim
|: 4,76%
|| 85,98
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.891
En Düşük
1.809
18:0510,7488
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -0,5409
|Açılış
|: 12,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1972
En Düşük
10,6231
18:0512,0517
En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -0,7809
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3855
En Düşük
11,9801
18:05636,80
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -19,83
|Açılış
|: 640,18
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
708,36
En Düşük
631,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|16,39
|6.747.793
|% 10,00
|
|TOASO
|71,55
|276.619.592
|% 9,99
|
|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 9,98
|
|OYLUM
|6,06
|13.249.794
|% 9,98
|
|RAYSG
|13,55
|2.373.644
|% 9,98
|
|RODRG
|18,99
|7.131.611
|% -10,00
|
|PRKAB
|40,44
|18.379.576
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|1.227.816
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|15.614.883
|% -9,87
|
|TRILC
|13,26
|382.469.660
|% -9,73
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 7,06
|
|EREGL
|28,38
|2.492.179.283
|% 7,58
|
|THYAO
|21,12
|1.950.639.251
|% 9,94
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% -0,17
|
|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 9,98
|
|YKBNK
|3,53
|749.346.001
|% -1,40
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,22
|373.668.840
|% 4,72
|
|KRDMD
|9,43
|1.580.886.402
|% 5,84
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4974
|10,7488
|% -4,79
|
|Euro
|11,9086
|12,0517
|% -6,09
|
|Sterlin
|14,6458
|14,7193
|% -3,04
|
|Frank
|11,8793
|11,9508
|% -3,04
|
|Riyal
|2,9110
|2,9256
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-3,28
|
|Altın Gr.
|645
|646
|-11,07
|
|Cumhuriyet
|4.663
|4.734
|287,00
|
|Tam
|4.614
|4.747
|258,13
|
|Yarım
|2.230
|2.296
|124,87
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|62,43
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|23,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,20
|8,22
|-0,09
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HEKTS
Yüzde 9.81 oranında artışla 13.99 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 119, 770 adet işlem
-
17:58SOKM
Yüzde 9.97 oranında artışla 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 396, 570 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 877 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 24, 533.00 milyon TL de
-
17:57THYAO
Yüzde 7.65 oranında artışla 20.68 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 347, 295 adet işlem
-
17:56TOASO
Yüzde 9.99 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 927, 772 adet işlem