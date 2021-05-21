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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.05.2021 17:11



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFOSMK82118 ISIN Kodlu Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 21.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,95025
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.08.2021
Kayıt Tarihi 19.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.08.2021

Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 21.05.2021 tarihinde ihraç edilen 25.000.000 TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli TRFOSMK82118 ISIN Kodlu tahvil ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937243


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DOKTA 31,18 981.470 % 9,94  
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Tam 3.325 3.408 -0,81  
Yarım 1.607 1.649 -0,39  
Çeyrek 806 824 -0,20  
Gümüş.Ons 27,35 27,38 -0,39  
Gümüş Gr. 7,38 7,39 -0,10  
B. Petrol 66,46 66,46 1,35  
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