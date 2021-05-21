***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOSMK82118 ISIN Kodlu Tahvil İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.08.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,71Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 21.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 21.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,95025Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.08.2021Kayıt Tarihi 19.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.08.2021Ek AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 21.05.2021 tarihinde ihraç edilen 25.000.000 TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli TRFOSMK82118 ISIN Kodlu tahvil ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937243BIST