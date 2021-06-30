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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

30.06.2021 16:42



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TR0OSMK01CH6 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 3.000.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 02.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 64
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0OSMK01CH6
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.000.000

Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 3.000.000 TL nominal değerli, 64 gün vadeli Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) ihraç işlemimiz tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945134


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PKENT 2.585,90 5.780.373 % 10,00  
GEDIK 7,93 13.472.885 % 9,99  
ERBOS 130,20 187.993.806 % 9,97  
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Tam 3.240 3.321 -5,97  
Yarım 1.566 1.607 -2,89  
Çeyrek 785 803 -1,45  
Gümüş.Ons 25,98 26,01 0,23  
Gümüş Gr. 7,24 7,25 0,00  
B. Petrol 74,98 74,98 0,70  
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