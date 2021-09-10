***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TR0OSMK01CK0 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 3.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 02.11.2021Vade (Gün Sayısı) 53Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.11.2021Kayıt Tarihi 01.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.11.2021İhraca İlişkin Diğer GelişmelerOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 3.000.000 TL nominal değerli, 53 gün vadeli Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) ihraç işlemimiz tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963229BIST