***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.12.2021 17:23
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TR0OSMK01CM6 YBA İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 3.500.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 02.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 50
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0OSMK01CM6
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.12.2021
Kayıt Tarihi 01.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.12.2021
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 3.500.000 TL nominal değerli, 50 gün vadeli Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) itfa işlemimiz tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980707
BIST