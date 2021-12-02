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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.12.2021 17:23
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TR0OSMK01CS3 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 7.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 04.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 33
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TR0OSMK01CS3
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.01.2022
Kayıt Tarihi 03.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.01.2022

Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 7.500.000 TL nominal değerli, 33 gün vadeli Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) ihraç işlemimiz tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980708


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ERBOS 137,50 203.878.369 % 10,00  
MIATK 37,18 3.320.211 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.818.675 % 10,00  
ISATR 311.692,00 311.692 % 10,00  
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Altın Gr. 768 768 6,79  
Cumhuriyet 5.077 5.154 10,00  
Tam 5.053 5.181 -2,48  
Yarım 2.442 2.506 -1,20  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,61  
Gümüş.Ons 22,42 22,45 0,20  
Gümüş Gr. 9,66 9,67 0,15  
B. Petrol 66,34 66,34 -2,53  
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