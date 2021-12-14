***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.12.2021 17:58
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TR0OSMK01CV7 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 27.750.000
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 02.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0OSMK01CV7
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 14.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.750.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.02.2022
Kayıt Tarihi 01.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.02.2022
Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 27.750.000 TL nominal değerli, 50 gün vadeli Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) ihraç işlemimiz tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983140
BIST