***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TR0OSMK01CV7 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 27.750.000Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 02.02.2022Vade (Gün Sayısı) 50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0OSMK01CV7Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 14.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.750.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.02.2022Kayıt Tarihi 01.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.02.2022Ek AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 27.750.000 TL nominal değerli, 50 gün vadeli Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) ihraç işlemimiz tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983140BIST