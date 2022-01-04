***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TR0OSMK01CP9 ISIN Kodlu YBA İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 7.250.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 04.01.2022Vade (Gün Sayısı) 56Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0OSMK01CP9Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 09.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 09.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.250.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.01.2022Kayıt Tarihi 03.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 9.611.781,72Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 7.250.000 TL nominal değerli, 56 gün vadeli Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) itfa işlemimiz tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988614BIST