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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.01.2022 14:51
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TR0OSMK01CP9 ISIN Kodlu YBA İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 7.250.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 04.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0OSMK01CP9
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.250.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.01.2022
Kayıt Tarihi 03.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 9.611.781,72
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 7.250.000 TL nominal değerli, 56 gün vadeli Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) itfa işlemimiz tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988614


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,22 4.998.601 % 10,00  
BFREN 1.192,40 33.440.140 % 10,00  
UZERB 38,50 1.043.156 % 10,00  
DOBUR 85,30 5.767.955 % 9,99  
VERTU 27,40 100.666.145 % 9,95  
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Dolar 13,3606 13,3799 % 2,38  
Euro 15,0638 15,1151 % 2,12  
Sterlin 17,9264 18,0163 % 1,88  
Frank 14,4450 14,5320 % 1,74  
Riyal 3,5351 3,5528 % 1,63  
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Altın Ons 1.804 1.804 1,92  
Altın Gr. 771 771 11,69  
Cumhuriyet 5.135 5.212 52,00  
Tam 5.115 5.249 61,77  
Yarım 2.472 2.539 29,88  
Çeyrek 1.240 1.269 14,94  
Gümüş.Ons 22,78 22,83 -0,09  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 0,09  
B. Petrol 79,57 79,57 0,59  
Seans Raporu 14:51
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