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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.01.2022 10:49
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFOSMK12214 Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,94
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOSMK12214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,95121
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.01.2022
Kayıt Tarihi 04.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.01.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 01.10.2021 tarihinde ihraç edilen 25000.000 TL nominal tutarlı, 96 gün vadeli TRFOSMK12214 ISIN Kodlu finansman bonosu itfası gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988872


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 9,57 245.805 % 10,00  
UZERB 42,34 595.639 % 9,97  
DOBUR 93,80 1.497.048 % 9,96  
EKIZ 7,31 207.502 % 8,94  
VERTU 29,22 63.856.909 % 8,22  
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10:49 Alış Satış %  
Dolar 13,3987 13,4136 % 0,05  
Euro 15,1327 15,1680 % 0,11  
Sterlin 18,0885 18,1792 % 0,05  
Frank 14,5833 14,6712 % 0,09  
Riyal 3,5565 3,5743 % -0,06  
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10:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 -1,20  
Altın Gr. 780 780 -2,18  
Cumhuriyet 5.171 5.249 89,00  
Tam 5.148 5.282 95,41  
Yarım 2.488 2.555 46,15  
Çeyrek 1.248 1.278 23,08  
Gümüş.Ons 22,89 22,91 -0,17  
Gümüş Gr. 9,84 9,85 -0,09  
B. Petrol 79,93 79,93 -0,07  
Seans Raporu 10:49
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