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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.02.2022 18:06
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFOSMK42211 ISIN Kodlu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 440.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 85
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,31
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Satışa Başlanma Tarihi 02.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,94707
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.04.2022
Kayıt Tarihi 28.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.04.2022

Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 03.02.2022 tarihinde ihraç edilen 50.000.000 TL nominal tutarlı, 85 gün vadeli TRFOSMK22221 ISIN Kodlu bono ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999301


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Cumhuriyet 5.243 5.323 22,00  
Tam 5.215 5.347 19,18  
Yarım 2.521 2.587 9,28  
Çeyrek 1.264 1.293 4,64  
Gümüş.Ons 22,53 22,56 0,16  
Gümüş Gr. 9,80 9,82 0,04  
B. Petrol 92,92 92,92 1,81  
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