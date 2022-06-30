***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOSMK92224 ISIN Kodlu Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 440.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.09.2022Vade (Gün Sayısı) 76Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,78Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOSMK92224Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,94121Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.09.2022Kayıt Tarihi 13.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.09.2022Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A 27.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 30.06.2022 tarihinde ihraç edilen 50.000.000 TL nominal tutarlı, 76 gün vadeli TRFOSMK92224 ISIN Kodlu bono ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040487BIST