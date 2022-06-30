***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.06.2022 18:36
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFOSMK92224 ISIN Kodlu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 440.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 76
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,78
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOSMK92224
Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,94121
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.09.2022
Kayıt Tarihi 13.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.09.2022
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A 27.10.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 30.06.2022 tarihinde ihraç edilen 50.000.000 TL nominal tutarlı, 76 gün vadeli TRFOSMK92224 ISIN Kodlu bono ihracı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040487
BIST