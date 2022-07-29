***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOSMKE2215 ISIN Kodlu Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 440.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 60.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.10.2022Vade (Gün Sayısı) 73Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,82Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOSMKE2215Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000İhraç Fiyatı 0,9434Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.10.2022Kayıt Tarihi 07.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.10.2022Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş TR A 27.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 29.07.2022 tarihinde ihraç edilen 60.000.000 TL nominal tutarlı, 73 gün vadeli TRFOSMKE2215 ISIN Kodlu bono ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049321BIST