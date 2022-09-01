***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOSMKK2217Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 440.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.11.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 35.500.000Merkezi Saklamacı Kuruluş TAKASBANKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.11.2022Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,53Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 29,27Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOSMKK2217Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.11.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 31.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 01.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.500.000İhraç Fiyatı 93.867Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.11.2022Kayıt Tarihi 29.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 35.500.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A 27.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 01.09.2022 tarihinde ihraç edilen 35.500.000 TL nominal tutarlı, 90 gün vadeli TRFOSMKK2217 ISIN Kodlu bono ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059366BIST