***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.09.2022 15:55
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TR0OSMK01EF6 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.11.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Vadesi 04.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 32
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı OTHR
Ek Getiri -
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TR0OSMK01EF6
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.11.2021
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 01.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.10.2022
Kayıt Tarihi 03.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000
Döviz Cinsi TRY
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı Hisse Senedi Sepeti
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A 27.10.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 30.000.000 TL nominal değerli, 32 gün vadeli Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) ihraç işlemimiz tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059642
BIST