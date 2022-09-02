***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TR0OSMK01EF6 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 18.11.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yapılandırılmış Borçlanma AracıVadesi 04.10.2022Vade (Gün Sayısı) 32Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı OTHREk Getiri -Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TR0OSMK01EF6Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.11.2021Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 01.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 02.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.10.2022Kayıt Tarihi 03.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000Döviz Cinsi TRYYapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı Hisse Senedi SepetiDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A 27.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 30.000.000 TL nominal değerli, 32 gün vadeli Yapılandırılmış Borçlanma Aracı (YBA) ihraç işlemimiz tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059642BIST