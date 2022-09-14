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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.09.2022 16:11
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFOSMKA2219 ISIN Kodlu Bono ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.09.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 480.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 02.09.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 94.400.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 94.400.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş TAKASBANK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,5
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOSMKA2219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 13.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 14.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 94.400.000
İhraç Fiyatı 0,93912
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.12.2022
Kayıt Tarihi 13.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 94.400.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A 27.10.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 14.09.2022 tarihinde ihraç edilen 94.400.000 TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli TRFOSMKA2219 ISIN Kodlu bono ihracı tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063104


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