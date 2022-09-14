***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFOSMKA2219 ISIN Kodlu Bono ihracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.09.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 480.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 02.09.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 94.400.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 94.400.000Merkezi Saklamacı Kuruluş TAKASBANKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.12.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,5Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 26Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,65Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFOSMKA2219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 13.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 14.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 14.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 94.400.000İhraç Fiyatı 0,93912Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.12.2022Kayıt Tarihi 13.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 94.400.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A 27.10.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 14.09.2022 tarihinde ihraç edilen 94.400.000 TL nominal tutarlı, 91 gün vadeli TRFOSMKA2219 ISIN Kodlu bono ihracı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063104BIST