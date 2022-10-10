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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.10.2022 11:16
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFOSMKE2215 Bono İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Düzeltme Nedeni Güncelleme yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 440.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 18.11.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 60.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 60.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 73
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,82
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFOSMKE2215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 60.000.000
İhraç Fiyatı 0,9434
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.10.2022
Kayıt Tarihi 07.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.10.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 60.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş TR A 27.10.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 29.07.2022 tarihinde ihraç edilen 60.000.000 TL nominal tutarlı, 73 gün vadeli TRFOSMKE2215 ISIN Kodlu bono itfası tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069587


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