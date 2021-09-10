***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 19.919.009Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.437.259Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 45.000B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 19.874.009 518.250 2,60767 B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 19.919.009 518.250,000 2,60178Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket ÇalışanlarıBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.05.2021SPK Başvuru Tarihi 25.11.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 15.04.2021Sermaye Tescil Tarihi 10.09.2021Ek AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nezdinde Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak, Yönetim Kurul'umuz şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 20.431.259 TL'ye yükselmiş olması kapsamında Şirketimiz anasözleşmesinin 6. maddesi tescil olmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK sermaye ArtışıYKK.pdfEK: 2 SPK sermaye Artışı Başvuru Tadil.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963152BIST