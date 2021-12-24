***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu Kararının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde YayımlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.431.259Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.891.759Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 45.000B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 20.386.259 460.500 2,25887 B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.431.259 460.500,000 2,25389Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket ÇalışanlarıBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 24.11.2021Ek AçıklamalarŞarta bağlı sermaye artırımı kapsamında, şirket çalışanlarının şirketin pay edindirme programı çerçevesinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonu) yararlanmasına ilişkin 22.11.2021 tarih, 45 nolu Yönetim Kurulu Kararı 2.12.2020 tarih 10464 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuş ve ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 YKK_Hisse Opsiyon.pdfEK: 2 İhraç Belgesi_Hisse Opsiyon.pdfEK: 3 Değerleme Raporu-2019-2020.pdfEK: 4 Fon Kullanım Raporu_Hisse Opsiyon.pdfEK: 5 Hisse Opsiyon kulalancaklar listesi.pdfEK: 6 TürkiyeTicaretSiciliGazetesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986105BIST