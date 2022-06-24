***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TadilYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.431.259Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.857.759Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 45.000B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 20.386.259 426.500 2,09209 B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.431.259 426.500,000 2,08748Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket ÇalışanlarıBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 24.11.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 28.04.2022Ek AçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nezdinde Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında şarta bağlı sermaye artırımının Sermaye Piyasası Kurulu 24.06.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-23201 sayılı kararı ile işlemin tamamlanmasına onay verilmiştir.Şirketimiz yeni sermayesinin tescili için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 YKK_Hisse Opsiyon.pdfEK: 2 Değerleme Raporu-2019-2020.pdfEK: 3 Fon Kullanım Raporu_Hisse Opsiyon.pdfEK: 4 Hisse Opsiyon kulalancaklar listesi.pdfEK: 5 TürkiyeTicaretSiciliGazetesi.pdfEK: 6 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 7 SPK Onay .pdfEK: 8 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039150BIST