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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.11.2022 17:51
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildir


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.431.259
Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.857.759

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 45.000
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 20.386.259 426.500 2,09209 B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.431.259 426.500,000 2,08748

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket Çalışanları

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 24.11.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 28.04.2022
Sermaye Tescil Tarihi 04.07.2022

Ek Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nezdinde Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında şarta bağlı sermaye artırımının Sermaye Piyasası Kurulu 24.06.2022 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-23201 sayılı kararı ile işlemin tamamlanmasına onay verilmiştir.
Şirketimiz yeni sermayesinin tescili için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru yapılacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK_Hisse Opsiyon.pdf
EK: 2 Değerleme Raporu-2019-2020.pdf
EK: 3 Fon Kullanım Raporu_Hisse Opsiyon.pdf
EK: 4 Hisse Opsiyon kulalancaklar listesi.pdf
EK: 5 TürkiyeTicaretSiciliGazetesi.pdf
EK: 6 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 7 SPK Onay .pdf
EK: 8 Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082653


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