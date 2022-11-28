***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.11.2022 18:10
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çalışanlarının Şirket hisselerini edinmesi amacıyla şarta bağlı sermaye artırımı yapılmasına yönelik olarak gerekli iş ve işlemlerin yapılması hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.11.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.857.759
Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.947.109
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 45.000
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 20.812.759 89.350 0,42930 B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.857.759 89.350,000 0,42837
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket Çalışanları
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 28.11.2022
Ek Açıklamalar
Şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında, şirket çalışanlarının şirketin pay edindirme programı çerçevesinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonu) yararlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı, pay alım opsiyonundan yararlanacak Personel Listesi, ve İhraç Belgesi ekte sunulmuştur. Ayrıca 28.11.2022 tarihi itibariyle işbu pay alım opsiyonu kullanımı için şirket çalışanlarına tahsisli olarak satılmak üzere ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK - 1 YKK Hisse Opsiyon 2022 KASIM 2022.pdf
EK: 2 EK - 1.1 Fon Kullanım Raporu YK - 2022 KASIM 2022.pdf
EK: 3 EK - 2 İhraç Belgesi 2022-2023.pdf
EK: 4 EK - 3.1 Hisse Opsiyon Kullananlar.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082679
BIST