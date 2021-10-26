***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak 15.04.2021 tarihli yönetim kurulu kararımız ekinde yer alan, SPK'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi gereğince hazırlanan şarta bağlı sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972328BIST