***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
26.10.2021 09:36
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak 15.04.2021 tarihli yönetim kurulu kararımız ekinde yer alan, SPK'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi gereğince hazırlanan şarta bağlı sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972328
BIST
09:551.501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.501
En Düşük
1.501
09:559,5387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0458
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6255
En Düşük
9,5307
09:5511,0741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0631
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,1800
En Düşük
11,0562
09:55555,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,24
|Açılış
|: 555,71
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
554,41
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ARENA
|9,47
|15.699.167
|% 0,00
|
|BAYRK
|8,03
|16.124.846
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,17
|20.676.261
|% 0,00
|
|BIMAS
|61,45
|555.264.098
|% 0,00
|
|EDIP
|3,96
|34.264.057
|% 0,00
|
|ARENA
|9,47
|15.699.167
|% 0,00
|
|BAYRK
|8,03
|16.124.846
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,17
|20.676.261
|% 0,00
|
|BIMAS
|61,45
|555.264.098
|% 0,00
|
|EDIP
|3,96
|34.264.057
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% 0,00
|
|SASA
|29,38
|1.121.775.227
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,00
|
|THYAO
|14,28
|1.064.841.017
|% 0,00
|
|SISE
|8,58
|968.357.913
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,00
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|440.425.902
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,54
|837.629.120
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5337
|9,5387
|% -0,48
|
|Euro
|11,0608
|11,0741
|% -0,57
|
|Sterlin
|13,1559
|13,2219
|% 0,05
|
|Frank
|10,3626
|10,4250
|% -0,13
|
|Riyal
|2,5466
|2,5594
|% -0,02
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-4,71
|
|Altın Gr.
|555
|555
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|-0,07
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|-0,09
|