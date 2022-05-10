***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.05.2022 15:07
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ankara Şube Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok N: 266 A/34 Kat:2 Çankaya/Ankara Bora Bekit 0312 4669328 0312 4669341 21.04.2016
Denizli Şube Sümer Mah. 2482/2 Sk. Sky City B Blok N:4/1 İç Kapı N: 13 Merkezefendi/Denizli Osman Utku Bozdoğan 0258 2621888 0258 2621777 22.04.2016
İzmir Şube Cumhuriyet Meydanı Mahmut Rıza İş Merkezi N:99/19 Pasaport Konak/İzmir Evgin Gürbüzer 0232 4843570 0232 4843580 27.04.2016
Bursa Şube Odunluk Mah. Akpınar Cad. ABlok N:15A İç kapı No:9 Efe Towers Nilüfer/Bursa Gökhan Karakuş 0224 4523436 0224 4531544 22.04.2016
Adana Şube Döşeme Mah. 60024 Sok. Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok Apartmanı N: 11/3 Seyhan/Adana Ogün Tutal 0322 4589108 0322 4533905 27.06.2016
İstanbul Anadolu Şube Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdibey Cad. Nuhoğlu Yenitepe Projesi N 4 A Blok Daire: 203 34720 Kadıköy İstanbul Türkiye Gökhan Görmek 0212 3668866 0216 7841711 10.03.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028303
BIST
17:512.459
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -30,91
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
17:5115,3128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0665
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
17:5116,1871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1046
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
17:51911,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,30
|Açılış
|: 911,71
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ULUUN
|10,38
|75.215.400
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|23.963.127
|% 9,95
|
|ACSEL
|51,45
|19.052.433
|% 9,94
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|SELVA
|14,24
|1.837.729
|% -9,99
|
|MERCN
|14,17
|31.868.497
|% -9,97
|
|CUSAN
|9,88
|35.598.847
|% -9,94
|
|LIDFA
|6,90
|44.786.910
|% -9,92
|
|OYAYO
|9,36
|7.767.477
|% -9,91
|
|EKGYO
|2,74
|751.040.624
|% -1,08
|
|PGSUS
|125,10
|330.954.119
|% -4,14
|
|ODAS
|2,46
|255.466.932
|% 0,00
|
|TMSN
|24,00
|247.967.048
|% 5,36
|
|OYAKC
|11,36
|244.221.879
|% -3,89
|
|ODAS
|2,46
|255.466.932
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|40.011.226
|% -3,70
|
|MOBTL
|1,75
|85.346.784
|% 2,34
|
|HLGYO
|2,15
|66.618.779
|% -2,71
|
|OSTIM
|1,71
|52.195.771
|% 1,79
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3008
|15,3128
|% 0,44
|
|Euro
|16,1659
|16,1871
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,8681
|18,9627
|% 0,65
|
|Frank
|15,4155
|15,5084
|% 0,94
|
|Riyal
|4,0689
|4,0893
|% 0,27
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|10,76
|
|Altın Gr.
|912
|912
|9,30
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,32
|
|B. Petrol
|108
|108
|5,07
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
-
17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208