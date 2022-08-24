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***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.08.2022 10:03
***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ankara Şube Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime A Blok N: 266 A/34 Kat:2 Çankaya/Ankara Bora Bekit 0312 4669328 0312 4669341 21.04.2016
Denizli Şube Sümer Mah. 2482/2 Sk. Sky City B Blok N:4/1 İç Kapı N: 13 Merkezefendi/Denizli Osman Utku Bozdoğan 0258 2621888 0258 2621777 22.04.2016
İzmir Şube Cumhuriyet Meydanı Mahmut Rıza İş Merkezi N:99/19 Pasaport Konak/İzmir Turgay Hallum 0232 4843570 0232 4843580 27.04.2016
Bursa Şube Odunluk Mah. Akpınar Cad. ABlok N:15A İç kapı No:9 Efe Towers Nilüfer/Bursa Gökhan Karakuş 0224 4523436 0224 4531544 22.04.2016
Adana Şube Döşeme Mah. 60024 Sok. Yenikent Sabuncu Sitesi E Blok Apartmanı N: 11/3 Seyhan/Adana Ogün Tutal 0322 4589108 0322 4533905 27.06.2016
İstanbul Anadolu Şube Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdibey Cad. Nuhoğlu Yenitepe Projesi N 4 A Blok Daire: 203 34720 Kadıköy İstanbul Türkiye Gökhan Görmek 0212 3668866 0216 7841711 10.03.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057917


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VAKBN 5,50 568.474.026 % 10,00  
BRMEN 2,20 189.528 % 10,00  
HKTM 19,48 2.781.608 % 9,99  
DOGUB 7,16 17.268.910 % 9,98  
KLNMA 20,64 1.965.341 % 9,96  
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11:31 Alış Satış %  
Dolar 18,1637 18,1737 % 0,18  
Euro 18,1901 18,2055 % 0,63  
Sterlin 21,4455 21,5530 % 0,55  
Frank 18,8056 18,9189 % 0,62  
Riyal 4,8180 4,8421 % 0,13  
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11:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.765 13,56  
Altın Gr. 1.030 1.030 8,29  
Cumhuriyet 6.797 6.899 -19,00  
Tam 6.902 6.955 40,00  
Yarım 3.363 3.400 19,00  
Çeyrek 1.687 1.700 10,00  
Gümüş.Ons 19,37 19,41 0,28  
Gümüş Gr. 11,30 11,31 0,15  
B. Petrol 102 102 0,50  
Seans Raporu 11:31
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