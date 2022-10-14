***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
14.10.2022 18:16
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/10/2022
Karar Sayısı
36
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
14.10.2022 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ SERİ II. 14.1. 9 MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN SORUMLULUK BEYANI Şirketimiz Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yönetim Kurulu'nun 14.10.2022 tarih ve 36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmış olan Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 01.01.2022-30.09.2022 dönemime ilişkin sınırlı denetimden geçmemiş konsolide olan mali tabloların ve Faaliyet Raporunun a)Tarafımızca incelenmiş olduğunu, b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ömer Zühtü TOPBAŞ Pınar ÇAKILKAYA Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072328
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0480
|Açılış
|: 18,6700
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|Önceki Kapanış
|: 18,6750
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18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,0732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
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|Açılış
|: 18,1300
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|Önceki Kapanış
|: 18,0900
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18,2298
En Düşük
18,0494
18:05982,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -11,83
|Açılış
|: 981,17
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
980,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5437
|18,5883
|% 0,26
|
|Euro
|18,0476
|18,0732
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,7092
|20,8131
|% -1,24
|
|Frank
|18,4258
|18,5368
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9336
|4,9584
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|-22,14
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-13,23
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.622
|6.711
|-79,00
|
|Yarım
|3.227
|3.278
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.638
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,31
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,92
|-0,36
|
|B. Petrol
|91,72
|91,72
|-2,85
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
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17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
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17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
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17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
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17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem