***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
10.11.2021 10:25
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'e uyum amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Tebliğin 4.5. maddesi uyarınca kurulması gereken, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi yanısıra BT Komitesi görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976768
BIST
11:431.615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.612
11:439,7980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0658
|Açılış
|: 9,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,7987
En Düşük
9,7204
11:4311,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0423
|Açılış
|: 11,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3451
En Düşük
11,2653
11:43575,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,90
|Açılış
|: 575,12
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
575,55
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:43
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,69
|2.424.103
|% 9,85
|
|SOKM
|12,54
|175.634.261
|% 8,01
|
|BAGFS
|22,58
|8.239.703
|% 7,32
|
|DOKTA
|32,16
|5.252.665
|% -8,64
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|EMKEL
|2,70
|16.850.955
|% -7,85
|
|KLMSN
|10,13
|16.739.388
|% -7,49
|
|SARKY
|17,00
|31.693.551
|% -6,85
|
|GARAN
|10,63
|1.240.241.232
|% 0,47
|
|PETKM
|7,20
|1.180.311.801
|% -0,83
|
|TSPOR
|6,04
|706.681.834
|% -2,27
|
|THYAO
|18,05
|664.058.646
|% -0,61
|
|SASA
|32,08
|393.351.922
|% -0,31
|
|PETKM
|7,20
|1.180.311.801
|% -0,83
|
|GARAN
|10,63
|1.240.241.232
|% 0,47
|
|TSPOR
|6,04
|706.681.834
|% -2,27
|
|YKBNK
|3,10
|351.341.325
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,12
|211.884.108
|% 0,00
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7946
|9,7980
|% 0,68
|
|Euro
|11,3230
|11,3361
|% 0,37
|
|Sterlin
|13,2117
|13,2779
|% 0,45
|
|Frank
|10,6860
|10,7504
|% 0,46
|
|Riyal
|2,6027
|2,6158
|% 0,68
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-6,18
|
|Altın Gr.
|575
|575
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,05
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|0,39
|
Seans Raporu
11:43
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-
11:59AYEN
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 5.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 509, 941 adet işlem
-
11:58GSRAY
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 477, 474 adet işlem
-
11:57ARSAN
Yüzde -5.82 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 793, 059 adet işlem
-
11:56NUHCM
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 40.54 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 314 adet işlem
-
11:55XU100
Endeks 1, 615 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 9, 261.00 milyon TL de