***OMD* *OSMEN* *ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.10.2021 15:19
***OMD******OSMEN******ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ULSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusal Faktoring A.Ş.' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972165
BIST
16:151.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,66
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.491
En Düşük
1.471
16:159,6204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0178
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6046
16:1511,1991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0067
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1529
16:15560,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,65
|Açılış
|: 560,21
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:13
|MERIT
|26,18
|24.252.547
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|4.033.584
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,43
|66.154.970
|% 9,93
|
|KTSKR
|34,04
|22.379.795
|% 9,81
|
|HLGYO
|2,53
|312.540.857
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,19
|35.933.550
|% -8,69
|
|AGESA
|19,70
|6.956.205
|% -8,12
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|22,92
|278.582.340
|% -5,05
|
|GARAN
|9,04
|2.747.601.725
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,59
|873.021.140
|% 0,39
|
|SASA
|29,38
|792.883.126
|% 3,96
|
|AKBNK
|5,51
|677.291.221
|% 1,10
|
|SISE
|8,58
|642.496.535
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,59
|873.021.140
|% 0,39
|
|GARAN
|9,04
|2.747.601.725
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,97
|364.560.496
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,51
|677.291.221
|% 1,10
|
|HLGYO
|2,53
|312.540.857
|% -9,96
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6120
|9,6152
|% 0,13
|
|Euro
|11,1786
|11,1866
|% -0,05
|
|Sterlin
|13,2518
|13,3183
|% 0,64
|
|Frank
|10,4708
|10,5338
|% 0,27
|
|Riyal
|2,5702
|2,5830
|% 0,69
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|11,14
|
|Altın Gr.
|560
|560
|6,68
|
|Cumhuriyet
|3.694
|3.750
|63,00
|
|Tam
|3.678
|3.770
|66,26
|
|Yarım
|1.778
|1.824
|32,05
|
|Çeyrek
|892
|912
|16,03
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,48
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|0,08
|
|B. Petrol
|85,56
|85,56
|0,92
|
Seans Raporu
16:13
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16:25AKFGY
Yüzde 6.67 oranında artışla 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 663, 037 adet işlem
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Yüzde 4.16 oranında artışla 26.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 611, 222 adet işlem
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16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 85 artarak (% 0.45 ) 1, 309
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16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSPOR, HEDEF, ZOREN, DOBUR, MERIT, KSTUR
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16:23
MERKO, RAYSG, AKFGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında