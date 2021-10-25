***OMD* *OSMEN* *ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***OMD******OSMEN******ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ULSFA]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarUlusal Faktoring A.Ş.' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972166BIST