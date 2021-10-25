***OMD* *OSMEN* *ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.10.2021 15:20
***OMD******OSMEN******ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ULSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusal Faktoring A.Ş.' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972167
BIST
16:141.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.491
En Düşük
1.471
16:149,6255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0229
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
16:1411,1819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0105
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1663
16:14560,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,65
|Açılış
|: 560,21
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:14
|MERIT
|26,18
|24.253.856
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|4.038.108
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|649.779.168
|% 9,95
|
|TSPOR
|4,43
|66.166.266
|% 9,93
|
|HLGYO
|2,53
|312.585.291
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,15
|39.003.350
|% -8,99
|
|AGESA
|19,68
|6.978.023
|% -8,21
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|22,92
|281.454.891
|% -5,05
|
|GARAN
|9,06
|2.809.985.163
|% -0,66
|
|YKBNK
|2,59
|873.404.509
|% 0,39
|
|SASA
|29,38
|801.118.171
|% 3,96
|
|AKBNK
|5,51
|691.587.130
|% 1,10
|
|GUBRF
|64,65
|649.779.168
|% 9,95
|
|YKBNK
|2,59
|873.404.509
|% 0,39
|
|GARAN
|9,06
|2.809.985.163
|% -0,66
|
|EKGYO
|1,97
|364.927.073
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,51
|691.587.130
|% 1,10
|
|HLGYO
|2,53
|312.585.291
|% -9,96
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6099
|9,6255
|% 0,24
|
|Euro
|11,1508
|11,1819
|% -0,09
|
|Sterlin
|13,2537
|13,3201
|% 0,66
|
|Frank
|10,4753
|10,5384
|% 0,32
|
|Riyal
|2,5678
|2,5806
|% 0,59
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|11,00
|
|Altın Gr.
|560
|560
|6,41
|
|Cumhuriyet
|3.694
|3.750
|63,00
|
|Tam
|3.678
|3.770
|66,26
|
|Yarım
|1.778
|1.824
|32,05
|
|Çeyrek
|892
|912
|16,03
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,59
|0,08
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,86
|
Seans Raporu
16:14
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16:24AGHOL
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16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 85 artarak (% 0.45 ) 1, 309
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16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSPOR, HEDEF, ZOREN, DOBUR, MERIT, KSTUR
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16:23
MERKO, RAYSG, AKFGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:23
BUCIM, YUNSA, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında