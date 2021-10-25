***OMD* *OSMEN* *ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.10.2021 15:21
***OMD******OSMEN******ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ULSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusal Faktoring A.Ş.' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972170
BIST
16:531.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,42
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.493
En Düşük
1.471
16:539,6065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5881
16:5311,1645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0279
|Açılış
|: 11,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1419
16:53558,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 5,23
|Açılış
|: 558,79
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:53
|MERIT
|26,18
|24.277.575
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|4.890.701
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|653.519.170
|% 9,95
|
|RODRG
|13,95
|2.562.752
|% 9,93
|
|YUNSA
|12,02
|50.453.439
|% -9,96
|
|HLGYO
|2,53
|313.652.240
|% -9,96
|
|AGESA
|19,98
|8.354.355
|% -6,81
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|22,94
|305.151.150
|% -4,97
|
|GARAN
|9,10
|3.323.687.678
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,59
|952.322.693
|% 0,39
|
|SASA
|29,62
|874.865.646
|% 4,81
|
|KRDMD
|7,54
|739.674.264
|% 0,27
|
|SISE
|8,63
|736.736.999
|% 1,05
|
|GARAN
|9,10
|3.323.687.678
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,59
|952.322.693
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,98
|381.557.486
|% 1,02
|
|ODAS
|1,40
|158.254.981
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,53
|313.652.240
|% -9,96
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6022
|9,6051
|% 0,03
|
|Euro
|11,1569
|11,1647
|% -0,25
|
|Sterlin
|13,1874
|13,2535
|% 0,15
|
|Frank
|10,4277
|10,4905
|% -0,14
|
|Riyal
|2,5568
|2,5696
|% 0,16
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|14,77
|
|Altın Gr.
|558
|558
|4,77
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.734
|47,00
|
|Tam
|3.665
|3.757
|53,16
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|25,72
|
|Çeyrek
|889
|909
|12,86
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,50
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|0,04
|
|B. Petrol
|85,40
|85,40
|0,76
|