***OMD* *OSMEN* *ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.10.2021 15:21
***OMD******OSMEN******ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ULSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusal Faktoring A.Ş.' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin eki olan Esas Sözleşme ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972171
BIST
16:411.492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,48
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.493
En Düşük
1.471
16:419,6196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0170
|Açılış
|: 9,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5881
16:4111,1773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0151
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1455
16:41558,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,72
|Açılış
|: 558,29
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:41
|MERIT
|26,18
|24.259.301
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|4.086.425
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|653.201.868
|% 9,95
|
|TSPOR
|4,43
|66.299.286
|% 9,93
|
|HLGYO
|2,53
|313.419.387
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,05
|48.856.941
|% -9,74
|
|AGESA
|19,98
|7.703.447
|% -6,81
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|RALYH
|5,48
|1.309.861
|% -5,19
|
|GARAN
|9,09
|3.230.943.402
|% -0,33
|
|YKBNK
|2,60
|939.566.463
|% 0,78
|
|SASA
|29,60
|839.318.097
|% 4,74
|
|AKBNK
|5,53
|725.620.368
|% 1,47
|
|KRDMD
|7,54
|697.612.195
|% 0,27
|
|YKBNK
|2,60
|939.566.463
|% 0,78
|
|GARAN
|9,09
|3.230.943.402
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,98
|366.408.673
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,53
|725.620.368
|% 1,47
|
|HLGYO
|2,53
|313.419.387
|% -9,96
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6127
|9,6196
|% 0,18
|
|Euro
|11,1644
|11,1773
|% -0,13
|
|Sterlin
|13,1912
|13,2573
|% 0,18
|
|Frank
|10,4292
|10,4921
|% -0,13
|
|Riyal
|2,5555
|2,5683
|% 0,11
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|11,84
|
|Altın Gr.
|560
|560
|6,72
|
|Cumhuriyet
|3.693
|3.749
|62,00
|
|Tam
|3.677
|3.770
|65,62
|
|Yarım
|1.777
|1.824
|31,74
|
|Çeyrek
|891
|912
|15,87
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,09
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,88
|
Seans Raporu
16:41
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16:55TGSAS
Yüzde 8.74 oranında artışla 15.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 213, 477 adet işlem
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16:54RAYSG
Yüzde 7.00 oranında artışla 10.09 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 579 adet işlem
-
16:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VAKBN, BIMAS, ARCLK
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 14 artarak (% 0.78 ) 1, 314
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TSPOR, KSTUR, MERIT, HEDEF, ZOREN, DOBUR, GUBRF