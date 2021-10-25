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***OMD* *OSMEN* *ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

25.10.2021 15:21



***OMD******OSMEN******ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [ULSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Ulusal Faktoring A.Ş.' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin eki olan Esas Sözleşme ekte sunulmuştur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972171


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Yarım 1.777 1.824 31,74  
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