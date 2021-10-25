***OMD* *OSMEN* *ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.10.2021 15:22
***OMD******OSMEN******ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ULSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusal Faktoring A.Ş.' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin eki olan Bağımsız Denetim Raporları ve Sorumluluk Beyanları ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972173
BIST
16:541.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,78
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.494
En Düşük
1.471
16:549,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5881
16:5411,1655
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0269
|Açılış
|: 11,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1419
16:54558,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 5,23
|Açılış
|: 558,79
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:54
|MERIT
|26,18
|24.260.872
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|4.643.012
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|653.478.506
|% 9,95
|
|TSPOR
|4,43
|66.327.567
|% 9,93
|
|HLGYO
|2,53
|313.617.023
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,02
|50.363.036
|% -9,96
|
|AGESA
|19,96
|8.340.586
|% -6,90
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|22,96
|304.111.642
|% -4,89
|
|GARAN
|9,10
|3.321.851.087
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,59
|952.237.011
|% 0,39
|
|SASA
|29,54
|871.863.035
|% 4,53
|
|AKBNK
|5,53
|736.945.951
|% 1,47
|
|KRDMD
|7,54
|736.918.669
|% 0,27
|
|GARAN
|9,10
|3.321.851.087
|% -0,22
|
|YKBNK
|2,59
|952.237.011
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,97
|381.520.829
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,53
|736.945.951
|% 1,47
|
|ODAS
|1,40
|158.237.551
|% 0,00
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6036
|9,6052
|% 0,03
|
|Euro
|11,1557
|11,1655
|% -0,24
|
|Sterlin
|13,1690
|13,2350
|% 0,01
|
|Frank
|10,4160
|10,4788
|% -0,25
|
|Riyal
|2,5538
|2,5666
|% 0,05
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|16,55
|
|Altın Gr.
|558
|558
|4,72
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.734
|47,00
|
|Tam
|3.664
|3.756
|52,12
|
|Yarım
|1.771
|1.817
|25,21
|
|Çeyrek
|888
|909
|12,61
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,06
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|0,97
|
Seans Raporu
16:54
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-
17:06VERTU
Yüzde 4.44 oranında artışla 20.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 496, 077 adet işlem
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17:05DOAS
Yüzde 4.12 oranında artışla 34.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 444, 987 adet işlem
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17:04TGSAS
Yüzde 8.53 oranında artışla 15.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 241, 468 adet işlem
-
17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 77 artarak (% 0.80 ) 1, 607
-
17:03XU100
Endeks 1, 492 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 19, 495.00 milyon TL de