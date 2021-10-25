***OMD* *OSMEN* *ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.10.2021 15:22
***OMD******OSMEN******ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ULSFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusal Faktoring A.Ş.' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamesinin eki olan Fon Kullanım Yeri Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972176
BIST
15:241.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.491
En Düşük
1.471
15:249,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0629
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,6055
15:2411,2140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0216
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0900
|
11,4799
En Düşük
11,1912
15:24559,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 6,12
|Açılış
|: 559,68
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler15:24
|MERIT
|26,18
|24.189.139
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|3.957.581
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,43
|65.692.106
|% 9,93
|
|ERBOS
|103,70
|185.717.213
|% 9,91
|
|HLGYO
|2,53
|309.590.578
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,18
|33.427.542
|% -8,76
|
|AGESA
|19,95
|5.822.653
|% -6,95
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|RALYH
|5,45
|883.303
|% -5,71
|
|GARAN
|9,03
|2.532.627.202
|% -0,99
|
|YKBNK
|2,60
|793.872.744
|% 0,78
|
|SASA
|29,28
|757.110.529
|% 3,61
|
|AKBNK
|5,51
|617.157.317
|% 1,10
|
|TUPRS
|140,80
|609.856.378
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,60
|793.872.744
|% 0,78
|
|GARAN
|9,03
|2.532.627.202
|% -0,99
|
|EKGYO
|1,98
|362.443.259
|% 1,02
|
|AKBNK
|5,51
|617.157.317
|% 1,10
|
|HLGYO
|2,53
|309.590.578
|% -9,96
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6622
|9,6655
|% 0,66
|
|Euro
|11,2093
|11,2140
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,2445
|13,3109
|% 0,59
|
|Frank
|10,4659
|10,5290
|% 0,23
|
|Riyal
|2,5675
|2,5804
|% 0,58
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|9,82
|
|Altın Gr.
|561
|561
|7,05
|
|Cumhuriyet
|3.702
|3.758
|71,00
|
|Tam
|3.681
|3.774
|69,53
|
|Yarım
|1.779
|1.825
|33,63
|
|Çeyrek
|892
|913
|16,82
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,09
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|0,93
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:36ZOREN
Yüzde 8.92 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 643, 122 adet işlem
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15:35GRNYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 329, 553 adet işlem
-
15:34PENTA
Yüzde 4.26 oranında artışla 191.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 361 adet işlem
-
15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 7 artarak (% 0.29 ) 1, 599
-
15:33XU100
Endeks 1, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 15, 780.00 milyon TL de