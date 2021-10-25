***OMD* *OSMEN* *ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
25.10.2021 15:58
***OMD******OSMEN******ULSFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [ULSFA]
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusal Faktoring A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış duyurusu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972185
BIST
16:221.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,87
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
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1.491
En Düşük
1.471
16:229,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
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9,8485
En Düşük
9,5918
16:2211,1952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 11,2050
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|Önceki Kapanış
|: 11,0900
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11,4799
En Düşük
11,1484
16:22560,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 6,57
|Açılış
|: 560,28
|
|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
553,62
BIST En Aktif Hisseler16:22
|MERIT
|26,18
|24.255.244
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|4.063.759
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|643.223
|% 9,97
|
|GUBRF
|64,65
|651.267.799
|% 9,95
|
|TSPOR
|4,43
|66.176.863
|% 9,93
|
|HLGYO
|2,53
|312.962.016
|% -9,96
|
|YUNSA
|12,17
|39.982.297
|% -8,84
|
|AGESA
|19,67
|7.329.756
|% -8,26
|
|KERVN
|0,75
|974.143
|% -6,25
|
|ANGEN
|22,94
|282.967.733
|% -4,97
|
|GARAN
|9,06
|2.926.298.429
|% -0,66
|
|YKBNK
|2,58
|887.924.869
|% 0,00
|
|SASA
|29,38
|807.387.992
|% 3,96
|
|AKBNK
|5,51
|697.383.191
|% 1,10
|
|TUPRS
|141,20
|655.057.514
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,58
|887.924.869
|% 0,00
|
|GARAN
|9,06
|2.926.298.429
|% -0,66
|
|EKGYO
|1,97
|365.637.966
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,51
|697.383.191
|% 1,10
|
|HLGYO
|2,53
|312.962.016
|% -9,96
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6140
|9,6174
|% 0,15
|
|Euro
|11,1650
|11,1952
|% 0,03
|
|Sterlin
|13,2569
|13,3234
|% 0,68
|
|Frank
|10,4757
|10,5388
|% 0,32
|
|Riyal
|2,5678
|2,5807
|% 0,60
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|10,43
|
|Altın Gr.
|560
|560
|6,68
|
|Cumhuriyet
|3.694
|3.750
|63,00
|
|Tam
|3.678
|3.770
|66,26
|
|Yarım
|1.778
|1.824
|32,05
|
|Çeyrek
|892
|912
|16,03
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,47
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,09
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,94
|