***OMD* *OSMEN* *ULUFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 16:19
***OMD******OSMEN******ULUFA*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ULUFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ulusal Faktoring A.Ş.'nin toplam 48.500.000,-TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin satış sonuçları, sehven hatalı yazılan yurtiçi bireysel yatırımcıların talep ettiği toplam tutar ile yatırımcı sayısı düzeltilmek suretiyle ekte yeniden verilmektedir. Bu değişiklik fiili olarak gerçekleştirilen dağıtım tutarlarını ve dağıtım yapılan yatırımcı sayısını etkilememektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976273
BIST
16:301.629
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 20,13
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.629
En Düşük
1.605
16:309,7227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0451
|Açılış
|: 9,7270
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
16:3011,2723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0499
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
16:30571,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,63
|Açılış
|: 571,25
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,57
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler16:28
|PRKAB
|30,70
|153.780.720
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,18
|27.342.396
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,27
|31.763.044
|% 7,83
|
|NATEN
|36,84
|59.488.002
|% 7,09
|
|KARYE
|13,00
|173.768.721
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|360.051.558
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.235.724
|% -9,90
|
|INVEO
|28,80
|15.125.352
|% -8,86
|
|AKFGY
|5,42
|35.223.140
|% -8,45
|
|PETKM
|7,16
|3.393.158.779
|% 4,99
|
|GARAN
|10,86
|2.274.126.666
|% 0,74
|
|THYAO
|18,13
|2.222.893.528
|% 0,44
|
|SISE
|9,36
|1.781.526.417
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,13
|1.131.544.817
|% 2,96
|
|PETKM
|7,16
|3.393.158.779
|% 4,99
|
|YKBNK
|3,13
|1.131.544.817
|% 2,96
|
|ODAS
|1,55
|473.902.969
|% 4,73
|
|GARAN
|10,86
|2.274.126.666
|% 0,74
|
|SISE
|9,36
|1.781.526.417
|% 4,35
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7189
|9,7247
|% 0,49
|
|Euro
|11,2616
|11,2690
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,1459
|13,2118
|% 0,42
|
|Frank
|10,5867
|10,6505
|% 0,32
|
|Riyal
|2,5859
|2,5988
|% 0,50
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|2,90
|
|Altın Gr.
|571
|571
|3,49
|
|Cumhuriyet
|3.775
|3.832
|5,00
|
|Tam
|3.763
|3.857
|11,88
|
|Yarım
|1.819
|1.866
|5,75
|
|Çeyrek
|912
|933
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,79
|83,79
|0,36
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:42GSRAY
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 495, 988 adet işlem
-
16:41TOASO
Yüzde 4.88 oranında artışla 62.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 427, 196 adet işlem
-
16:40EGEPO
Yüzde 5.29 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 953 adet işlem
-
16:39XU100
Endeks 1, 629 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 24, 888.00 milyon TL de
-
16:39PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 140, 223 adet işlem