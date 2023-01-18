***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2023 15:33
***ORGE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ORGE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103004
BIST
15:305.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 66,19
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
15:3018,7965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0290
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
15:3020,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0924
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
15:301.158,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,00
|Açılış
|: 1.158,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.158,63
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler15:28
|DURDO
|48,64
|22.340.287
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.506.235
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.250.562
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.071.501
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|29.103.535
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|148,80
|10.538.339.385
|% 0,95
|
|ASELS
|63,30
|7.056.609.018
|% 7,47
|
|EREGL
|40,92
|6.622.560.115
|% 0,05
|
|KOZAL
|576,40
|4.397.358.496
|% 3,63
|
|TUPRS
|585,50
|3.594.649.876
|% 2,79
|
|EKGYO
|8,54
|2.805.876.950
|% -0,58
|
|YKBNK
|9,85
|2.144.840.769
|% 0,61
|
|PETKM
|18,40
|3.314.634.682
|% -0,11
|
|SKBNK
|2,89
|488.741.853
|% 2,48
|
|KRDMD
|19,43
|3.215.935.766
|% -0,87
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7921
|18,7965
|% 0,15
|
|Euro
|20,3426
|20,3484
|% 0,43
|
|Sterlin
|23,1711
|23,2873
|% 0,82
|
|Frank
|20,4755
|20,5988
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9884
|5,0134
|% 0,11
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|7,17
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|5,71
|
|Cumhuriyet
|7.820
|7.938
|13,00
|
|Tam
|7.860
|7.911
|27,00
|
|Yarım
|3.830
|3.871
|13,00
|
|Çeyrek
|1.921
|1.936
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,63
|0,19
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|1,27
|
Seans Raporu
15:28
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