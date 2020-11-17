***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2020 09:07
***ORGE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ORGE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nevhan Gündüz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888786
BIST
11:561.275
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -17,94
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.275
11:567,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:569,1877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0440
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:56470,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,27
|Açılış
|: 470,27
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:54
|SAFKR
|7,92
|41.448.211
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.205.408
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.161.722
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,65
|1.772.031.527
|% -3,35
|
|KRDMD
|4,27
|574.842.747
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,90
|557.835.858
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,07
|414.312.919
|% -3,80
|
|THYAO
|11,55
|405.392.783
|% -1,95
|
|EKGYO
|1,90
|557.835.858
|% 0,53
|
|GARAN
|8,65
|1.772.031.527
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,78
|388.460.997
|% -2,80
|
|KRDMD
|4,27
|574.842.747
|% -2,51
|
|SKBNK
|1,48
|139.906.241
|% -2,63
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7352
|7,7402
|% 0,43
|
|Euro
|9,1815
|9,1876
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,1988
|10,2499
|% 0,54
|
|Frank
|8,4573
|8,5082
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0574
|2,0677
|% 0,37
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|2,69
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,43
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.108
|3.186
|2,05
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|0,99
|
|Çeyrek
|753
|771
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|0,17
|
Seans Raporu
11:54
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-
12:06GENTS
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 943, 775 adet işlem
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12:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 39 kaybederek (% -1.49 ) 1, 417
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12:05XU100
Endeks 1, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 10, 526.00 milyon TL de
-
12:04PEGYO
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 037, 475 adet işlem
-
12:03TLMAN
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 323, 944 adet işlem