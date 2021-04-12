***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi12.04.2021Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 12.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926907BIST