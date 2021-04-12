***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2021 18:22
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.04.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 12.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinin gerekli gördüğü denetimleri yapıp, rapor haline getirmesi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926907
BIST
18:051.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,33
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
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1.398
En Düşük
1.375
18:058,1553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
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8,2284
En Düşük
8,1093
18:059,7235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 9,6800
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|Önceki Kapanış
|: 9,6900
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9,7807
En Düşük
9,6710
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En Yüksek
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|: -0,74%
|| -3,39
|Açılış
|: 453,93
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
452,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|19,91
|767.192
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|5.331.470
|% 10,00
|
|ORMA
|33,88
|2.483.273
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|990.076
|% 9,99
|
|SONME
|40,50
|1.420.579
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
|
|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
|
|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
|
|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
|
|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1482
|8,1553
|% 0,01
|
|Euro
|9,7129
|9,7235
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,1764
|11,2324
|% 0,31
|
|Frank
|8,8041
|8,8571
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1673
|2,1781
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-11,78
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,13
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,17
|