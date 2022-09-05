***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
05.09.2022 18:26
***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Folkart Yapı San. Tic. A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
09.08.2022 tarihli açıklamamızda, Şirketimizin, İstanbul ilinde inşası devam etmekte olan Folkart Nefes Projesi'nin Elektrik Tesisat İşlerinin yapımına yönelik olarak verdiği 325.400,28 EUR+KDV ve 889.174,60 USD+KDV ve 22.109.505,72 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, İşveren Folkart Yapı San. Tic. A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 30.07.2023 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060253
BIST
18:053.391
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|Değişim
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|: 3.382
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3.449
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1.011,48
En Düşük
995,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATAGY
|4,95
|3.311.178
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|165.181.515
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|258.614.736
|% 10,00
|
|ASUZU
|304,80
|159.373.633
|% 10,00
|
|BURCE
|34,80
|38.848.909
|% 9,99
|
|COSMO
|34,92
|1.320.329
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|13.143.486
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.897.885
|% -9,95
|
|MIPAZ
|7,01
|64.811.653
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EREGL
|31,78
|9.727.048.641
|% 2,58
|
|GARAN
|25,88
|8.088.767.336
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
|
|YKBNK
|8,28
|17.808.934.738
|% 2,10
|
|EKGYO
|4,51
|7.582.959.683
|% 2,97
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|ISCTR
|10,53
|6.294.532.865
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,57
|7.677.326.227
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,69
|5.513.919.369
|% 6,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2327
|18,2438
|% 0,15
|
|Euro
|18,0629
|18,0742
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,9259
|21,0308
|% -0,00
|
|Frank
|18,4300
|18,5410
|% -0,50
|
|Riyal
|4,8343
|4,8586
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-9,32
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-4,81
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.747
|6.842
|30,00
|
|Yarım
|3.287
|3.340
|9,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|17,99
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,54
|-0,11
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|B. Petrol
|92,60
|92,60
|-3,14
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