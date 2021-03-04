***ORMA* *MERIT* *JANTS* *IZMDC* *OSTIM* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
04.03.2021 17:31
ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
IZMDC 1 İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. E MEHMET KÜÇÜKKAHRAMAN 2.173,911
JANTS 2 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HATİCE ERCAN 434,000
ORMA 3 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E ŞEHRİBAN UYSAL 2.586,309
OSTIM 4 OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. E ORHUN MUSTAFA MAŞLAK 36.450,000
ZOREN 5 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E ZORLU HOLDİNG A.Ş. 19.899.997,265
MERIT 6 MERIT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E KEMAL KOCA 109,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915150
BIST
17:571.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,85
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.543
En Düşük
1.523
17:577,4229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0226
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4026
17:578,9517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0348
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9263
17:57409,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,22
|Açılış
|: 409,33
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,17
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ULUSE
|69,30
|9.832.725
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,00
|19.897.688
|% 10,00
|
|DYOBY
|16,72
|165.390.739
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|273.423.929
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.554.797
|% 10,00
|
|LINK
|52,20
|30.856.858
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|KONTR
|89,00
|459.181.071
|% -9,96
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|THYAO
|14,73
|2.651.805.772
|% -1,27
|
|PETKM
|5,92
|1.496.303.418
|% 3,32
|
|KRDMD
|7,34
|1.257.458.865
|% 3,97
|
|GARAN
|9,37
|1.233.861.340
|% 1,96
|
|SISE
|7,69
|1.233.353.190
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,44
|861.280.575
|% 0,41
|
|PETKM
|5,92
|1.496.303.418
|% 3,32
|
|DOHOL
|3,35
|604.346.094
|% 0,90
|
|THYAO
|14,73
|2.651.805.772
|% -1,27
|
|KRDMD
|7,34
|1.257.458.865
|% 3,97
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4204
|7,4223
|% -0,31
|
|Euro
|8,9425
|8,9495
|% -0,41
|
|Sterlin
|10,3439
|10,3957
|% -0,15
|
|Frank
|8,0026
|8,0508
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9730
|1,9828
|% -0,32
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|0,50
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,03
|65,03
|0,96
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59TUCLK
Yüzde 4.22 oranında artışla 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 366 adet işlem
-
17:58KRONT
Yüzde 4.22 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 468, 178 adet işlem
-
17:57AVTUR
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 020, 076 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 23, 898.00 milyon TL de
-
17:56DGKLB
Yüzde 7.04 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 656, 709 adet işlem