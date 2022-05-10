***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.05.2022 14:17
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01-01-2022 - 31-12-2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.04.2022
Tescil Tarihi
09.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.05.2022 - 10574
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 25.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantımızda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarımız, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 10.05.2022 tarih ve 10574 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028245
BIST
14:272.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 18,32
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
14:2715,2467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1617
|Açılış
|: 15,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2625
En Düşük
15,0772
14:2716,1353
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1942
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
14:27912,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 13,24
|Açılış
|: 912,40
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler14:25
|PKENT
|229,40
|68.806.666
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.447.066
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.481.619
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|30.048.385
|% 9,73
|
|GMTAS
|2,97
|22.018.497
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|54.566.830
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.358.556
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,16
|25.927.597
|% -6,49
|
|KARSN
|5,13
|553.087.936
|% -6,04
|
|SISE
|19,65
|1.702.345.912
|% 2,02
|
|THYAO
|42,44
|1.651.098.641
|% 0,33
|
|KRDMD
|16,57
|1.601.558.132
|% 1,47
|
|ASELS
|24,14
|1.260.977.413
|% 1,68
|
|EREGL
|34,06
|1.259.299.715
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,82
|1.012.783.342
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,85
|686.725.993
|% -0,21
|
|KARSN
|5,13
|553.087.936
|% -6,04
|
|DOHOL
|3,74
|377.065.794
|% 1,36
|
|AKBNK
|8,69
|875.566.987
|% 0,35
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2409
|15,2501
|% 1,09
|
|Euro
|16,1136
|16,1350
|% 1,22
|
|Sterlin
|18,7810
|18,8751
|% 1,28
|
|Frank
|15,2830
|15,3750
|% 1,09
|
|Riyal
|4,0550
|4,0753
|% 1,13
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|6,17
|
|Altın Gr.
|911
|912
|12,31
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.138
|6.294
|42,17
|
|Yarım
|2.967
|3.045
|20,40
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|10,20
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,53
|
Seans Raporu
14:25
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14:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 75 artarak (% 0.85 ) 2, 228
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14:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LIDFA, PKENT, EMNIS, IMASM
-
14:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GEDZA, GMTAS, SELVA
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14:40
MTRKS, RYSAS, QUAGR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:40
SELVA, NUGYO, INDES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında