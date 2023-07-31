***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşADEN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği250 ve 252 gurubundaki sabit kıymetlerin yeniden değerlemesiRapor Tarihi13.07.2023Açıklamalar30.06.2023 tarihi itibari ile , Şirketimizin 250 ve 252 grubundaki sabit kıymetlerinin, SPK Lisanslı Değerleme Şirketlerinden olan Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan ekspertiz değerlemesi rapor sonuçlarının, 2023 yılı 6 aylık finansal tablolarımıza yansıtılarak kamuya açıklanmasınatoplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178102BIST