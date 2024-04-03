***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
03.04.2024 09:11
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ADEN GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
250-252ve 253 gurubundaki sabit kıymetlerin yeniden değerlemesi
Rapor Tarihi
10.01.2024
Açıklamalar
31.12.2023 tarihi itibari ile , Şirketimizin 250, 252 ve 253 grubundaki sabit kıymetlerinin, SPK Lisanslı Değerleme Şirketlerinden olan Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye yaptırılan ekspertiz değerlemesi rapor sonuçlarının, 2023 yıl sonu finansal tablolarımıza yansıtılarak kamuya açıklanmasına
toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266099
BIST