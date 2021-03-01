***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.200.000 23.141.114 3.435 -2.850.327 375.769.985 4.497.588 -168.879.271 -57.607.206 201.275.318 201.275.318Transferler-57.607.206 57.607.206Dönem Karı (Zararı)-19.796.957 -19.796.957 -19.796.957Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)66.234 8.389.471 0Dönem Sonu Bakiyeler27.200.000 23.141.114 3.435 -2.784.093 384.159.456 4.497.588 -226.486.477 -19.796.957 189.934.066 189.934.066Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.200.000 23.141.114 3.435 -2.784.093 384.159.456 4.497.588 -226.486.477 -19.796.957 189.934.066 189.934.066Transferler-19.796.957 19.796.957 168.085.653 168.085.653Dönem Karı (Zararı)-44.056.053Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-136.714 212.278.420Dönem Sonu Bakiyeler27.200.000 23.141.114 3.435 -2.920.807 596.437.876 4.497.588 -246.283.434 -44.056.053 358.019.719 358.019.719Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.446.225 -13.960.125Dönem Karı (Zararı)-44.056.053 -19.796.957Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.788.959 3.874.660Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 22.644.017 21.974.776Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler536.885 -4.891.857Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 536.885 -4.891.857Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler259.304 6.074.236Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 380.761 6.320.587Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -121.457 -246.351Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler48.653.075 55.130.862Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.286.197 -2.894.360Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 50.666.750 56.706.720Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 15.506.818 10.510.879Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -16.234.296 -9.192.377Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-37.947.785 -58.377.164Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-117.070 -51.537İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 -117.070 -51.537Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25b -6.892.412 -15.984.656Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-347.055 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -347.055İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler70.796.871 4.602.210Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler50.161.773 66.689.152İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.704.465 8.880.910İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)52.866.238 57.808.242Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.870.185 -4.973.320İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.812.765İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.057.420 -4.973.320Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -1.454.917 -27.815.202Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -2.922.894 -3.195.319Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.741.905 37.851.047İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.275.506 7.233.479İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.533.601 30.617.568Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 1.298.902 187.543Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.009.392 -6.675.587İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -2.009.392 -6.675.587Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 20.120.687 -57.555.075İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.730.992 88.971Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.072.545 825.641Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.658.447 -736.670Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları53.529.777 -11.320.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.089.136 -2.570.920Vergi İadeleri (Ödemeleri)5.584 -69.118YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.490.543 -14.608.831İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -132.299Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.413.008 -17.370.891Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.413.008 -17.370.891Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri636.269Alınan Faiz1.286.196 2.894.359FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.473.896 37.281.858Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.444.194 73.002.769Kredilerden Nakit Girişleri7 11.444.194 73.002.769İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-6.251.341 20.985.808Ödenen Faiz-50.666.749 -56.706.719YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.518.214 8.712.902NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.518.214 8.712.902DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.148.158 1.435.256DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.629.944 10.148.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.629.944 10.148.158Ticari Alacaklar164.682.015 199.146.377İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 14.973.220 12.268.755İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 149.708.795 186.877.622Diğer Alacaklar17.106.034 11.235.849İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 1.812.765İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 15.293.269 11.235.849Stoklar11 85.038.542 87.473.913Peşin Ödenmiş Giderler11.560.877 8.637.983İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 11.560.877 8.637.983Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar66.551 106.314Diğer Dönen Varlıklar15.817.654 18.890.199İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 15.817.654 18.890.199ARA TOPLAM299.901.617 335.638.793TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR299.901.617 335.638.793DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.278.905 1.278.905İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5 1.278.905 1.278.905Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 1.237.997 1.120.927Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 178.632 475.028Maddi Duran Varlıklar14 779.049.477 552.046.488Arazi ve Arsalar237.237.081 171.289.849Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.253.837 2.167.226Binalar90.749.759 66.204.005Tesis, Makine ve Cihazlar443.461.288 297.966.022Taşıtlar439.928 151.156Mobilya ve Demirbaşlar1.360.084 1.469.106Özel Maliyetler182.358 215.581Yapılmakta Olan Yatırımlar2.527.397 11.047.253Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar837.745 1.536.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar236.067 597.973Bilgisayar Yazılımları236.067 597.973Ertelenmiş Vergi Varlığı25a 46.031.313 62.691.213TOPLAM DURAN VARLIKLAR828.012.391 618.210.534TOPLAM VARLIKLAR1.127.914.008 953.849.327KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar167.462.248 207.575.265İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 167.462.248 207.575.265Banka Kredileri161.178.862 201.306.115Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.442.307 2.211.738Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar3.841.079 4.057.412Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29.811.535 32.932.343İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29.811.535 32.932.343Banka Kredileri7 29.811.535 32.932.343Ticari Borçlar222.462.049 204.103.614İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 79.750.448 68.474.942İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 142.711.601 135.628.672Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16a 4.235.162 2.936.260Diğer Borçlar38.794.814 45.590.539İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 37.006.453 41.792.786İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.788.361 3.797.753Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)95.421.869 75.301.182İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 95.421.869 75.301.182Kısa Vadeli Karşılıklar2.386.082 2.974.986Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16b 1.815.270 2.184.079Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar570.812 790.907Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.978.776 7.233.031İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.978.776 7.233.031ARA TOPLAM569.552.535 578.647.220TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER569.552.535 578.647.220UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar140.501.296 123.771.061İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 140.501.296 123.771.061Banka Kredileri135.620.667 119.495.511Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.880.629 4.275.550Diğer Borçlar48.677.424 50.142.434İlişkili Taraflara Diğer Borçlar48.677.424 50.142.434Uzun Vadeli Karşılıklar11.163.034 11.354.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16c 11.163.034 11.354.546TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER200.341.754 185.268.041TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER769.894.289 763.915.261ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar358.019.719 189.934.066Ödenmiş Sermaye18a 27.200.000 27.200.000Sermaye Düzeltme Farkları18b 23.141.114 23.141.114Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18c 3.435 3.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)593.517.069 381.375.363Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)593.517.069 381.375.363Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.920.807 -2.784.093Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18e 596.437.876 384.159.456Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.497.588 4.497.588Yasal Yedekler18e 4.497.588 4.497.588Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-246.283.434 -226.486.477Net Dönem Karı veya Zararı-44.056.053 -19.796.957TOPLAM ÖZKAYNAKLAR358.019.719 189.934.066TOPLAM KAYNAKLAR1.127.914.008 953.849.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 508.609.136 465.411.549Satışların Maliyeti19 -379.663.523 -362.169.683TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)128.945.613 103.241.866BRÜT KAR (ZARAR)128.945.613 103.241.866Genel Yönetim Giderleri20 -30.756.471 -25.009.424Pazarlama Giderleri20 -17.464.340 -18.973.976Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 27.605.196 23.491.198Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -34.135.228 -19.236.111ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)74.194.770 63.513.553Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 347.055Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -7.182 -10.311Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 117.070 51.537FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)74.651.713 63.554.779Finansman Giderleri24 -125.600.178 -99.336.392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-50.948.465 -35.781.613Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.892.412 15.984.656Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25b 6.892.412 15.984.656SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-44.056.053 -19.796.957DÖNEM KARI (ZARARI)-44.056.053 -19.796.957Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-44.056.053 -19.796.957Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar212.141.706 8.455.705Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-136.714 66.234Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar212.278.420 8.389.471Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)212.278.420 8.389.471Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)212.141.706 8.455.705TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)168.085.653 -11.341.252Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları168.085.653 -11.341.252http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914182BIST